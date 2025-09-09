ثنائي الدوري المصري.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع لمواجهة مصر

كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب 4 أغسطس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقا لموقع " Fasozine" الجنوب أفريقي، لا يجري براما تراوري المدير الفني لبوركينا فاسو، أي تغييرات كبيرة، على تشكيلته لمواجهة مصر.

وتضم تشكيلة منتخب بوركينا فاسو لمواجهة مصر، ثنائي الدوري المصري، بلاتي توريه لاعب بيراميدز، سعيدو سيمبوري لاعب البنك الأهلي.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب بوركينا فاسو كالآتي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: آيندي، إيسوفو دايو، إدموند تابسوبا، عيسى كابوري

خط الوسط: بلاتي توريه، سعيدو سيمبوري، خوسيه تيندريبيوجو

خط الهجوم: دانجو واتارا، بيرتراند تراوري، كوناتي

اقرأ أيضًا:

"الشعب كله منتظر الفرحة".. قائد منتخب المحليين يدعم الفراعنة قبل مواجهة بوركينا

"فوز مونديالي لتونس بنكهة أهلاوية".. نتائج مباريات أمس الاثنين