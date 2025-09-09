مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

ثنائي الدوري المصري.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع لمواجهة مصر

11:02 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب 4 أغسطس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقا لموقع " Fasozine" الجنوب أفريقي، لا يجري براما تراوري المدير الفني لبوركينا فاسو، أي تغييرات كبيرة، على تشكيلته لمواجهة مصر.

وتضم تشكيلة منتخب بوركينا فاسو لمواجهة مصر، ثنائي الدوري المصري، بلاتي توريه لاعب بيراميدز، سعيدو سيمبوري لاعب البنك الأهلي.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب بوركينا فاسو كالآتي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: آيندي، إيسوفو دايو، إدموند تابسوبا، عيسى كابوري

خط الوسط: بلاتي توريه، سعيدو سيمبوري، خوسيه تيندريبيوجو

خط الهجوم: دانجو واتارا، بيرتراند تراوري، كوناتي

مصر وبوركينا فاسو منتخب مصر تشكيل مصر موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو تشكيل بوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو
أخبار

الثانوية العامة

