5 لاعبين يجب مراقبتهم في مباراة مصر وبوركينا فاسو

كتبت-هند عواد:

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا على نظيره بوركينا فاسو، على السابعة مساء اليوم، على ملعب 4 أغسطس، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

واستعرض موقع " Fasozine" البوركينابي، 5 لاعبين يجب مراقبتهم من المنتخبين، مصر وبوركينا فاسو.

وذكر الموقع، أن بوركينا فاسو، يمتلك العديد من اللاعبين لإحداث تأثير كبير في هذه المواجهة ضد مصر، إذ تعدّ خبرة دايو وتابسوبا مُطمئنة دفاعيا، بينما في الهجوم، يعتمد دانجو واتارا وبرتراند تراوري على سرعتهما وخبرتهما في خلق الفرص.

وحذر الموقع من ثنائي منتخب مصر، نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، وأشار إلى أنهما يمثلان تهديدًا حقيقيًا يجب مراقبته عن كثب.

