مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

5 لاعبين يجب مراقبتهم في مباراة مصر وبوركينا فاسو

10:55 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش مع منتخب مصر (1)
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش مع منتخب مصر (3)
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش مع منتخب مصر (2)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (2)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (3)
  • عرض 13 صورة
    برتراند تراوري لاعب منتخب بوركينا فاسو (2)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (1)
  • عرض 13 صورة
    دانجو واتارا لاعب منتخب بوركينا فاسو (2)
  • عرض 13 صورة
    دايو وتابسوبا لاعب منتخب بوركينا فاسو (2)
  • عرض 13 صورة
    دايو وتابسوبا لاعب منتخب بوركينا فاسو (1)
  • عرض 13 صورة
    برتراند تراوري لاعب منتخب بوركينا فاسو (1)
  • عرض 13 صورة
    دانجو واتارا لاعب منتخب بوركينا فاسو (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا على نظيره بوركينا فاسو، على السابعة مساء اليوم، على ملعب 4 أغسطس، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

واستعرض موقع " Fasozine" البوركينابي، 5 لاعبين يجب مراقبتهم من المنتخبين، مصر وبوركينا فاسو.

وذكر الموقع، أن بوركينا فاسو، يمتلك العديد من اللاعبين لإحداث تأثير كبير في هذه المواجهة ضد مصر، إذ تعدّ خبرة دايو وتابسوبا مُطمئنة دفاعيا، بينما في الهجوم، يعتمد دانجو واتارا وبرتراند تراوري على سرعتهما وخبرتهما في خلق الفرص.

وحذر الموقع من ثنائي منتخب مصر، نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، وأشار إلى أنهما يمثلان تهديدًا حقيقيًا يجب مراقبته عن كثب.

اقرأ أيضًا:

"الشعب كله منتظر الفرحة".. قائد منتخب المحليين يدعم الفراعنة قبل مواجهة بوركينا

"فوز مونديالي لتونس بنكهة أهلاوية".. نتائج مباريات أمس الاثنين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وبوركينا فاسو موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو كأس العالم تصفيات كأس العالم محمد صلاح مباراة مصر وبوركينا فاسو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
ثنائي الدوري المصري.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع لمواجهة مصر

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم