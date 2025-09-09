كتبت-هند عواد:

ترى الصحف والمواقع في بوركينا فاسو، أن الفوز على مصر مساء اليوم، أمر بالغ الأهمية، لتقليص الفارق والحفاظ على الأمل في الصعود إلى كأس العالم 2026

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

Lefaso

يرى موقع " Lefaso"، أن منتخب بوركينا فاسو ومدربه ألكسندر لو جراند روامبا، يأملان في كسر اللعنة، وإلحاق الهزيمة الأولى بمصر، بعد 8 سنوات.

Fasozine

تناول موقع Fasozine، تفوق منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو، قائلا: "منذ لقائهما الأول عام 1998 خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لطالما تفوقت مصر على بوركينا فاسو، في ثماني مباريات جمعت بينهما، فاز الفراعنة ست مرات، وانتهت المباراتان الأخريان بالتعادل".

وأضاف: "وكان اللقاء الأخير بينهما في يونيو 2024، في ذهاب تصفيات كأس العالم 2026، حيث خطف محمد صلاح وزملاؤه الفوز بنتيجة 2-1".

وأشار الموقع إلى أن فريق ستاليونز، القوي في تصميمه، إلى عكس هذا الاتجاه وكسر هذه السلسلة التي لم يهزم فيها.

Sidwaya

تناول موقع " Sidwaya"، تصريحات مدرب بوركينا فاسو، براما تراوري، الذي قال: "يعود اللاعبون إلى ملعبهم المفضل، ستاد الرابع من أغسطس".

وأشار الموقع إلى أن المدرب يعتمد على دعم الجماهير لإحداث الفارق سريعاً. كما حلل الخصم بوضوح، واصفاً الفراعنة بأنهم فريق "متموضع دفاعياً بشكل جيد تكتيكياً"، وقادر على إحداث الضرر في الهجمات المرتدة.

