أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تولي أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي والمدير التنفيذي السابق أيضًا لشركة كرة القدم بالنادي، مهمة الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالنادي.

وكشف الفريق السعودي عن قراره بتعيين توفيق، في بيان رسمي مساء الإثنين جاء نصه كالتالي: "قررت شركة النادي الأهلي تعيين الأستاذ أمير توفيق في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري وذلك كجزء من خطط الشركة لتعزيز القطاع التجاري وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية".

وأضاف النادي الأهلي: "ويشمل عمله الإشراف على كافة الشؤون التجارية والاستثمارية للنادي، بما يتضمن تنمية الإيرادات والرعايات وتوسيع قاعدة الشركاء محلياً ودولياً".

وأشار النادي السعودي، إلى أبرز محطات أمير توفيق في مشواره الإداري والسيرة الذاتية الخاصة به، والشهادات التي حصل عليها في الجانب الرياضي.

يذكر أن أمير توفيق كان قد أعلن في وقت سابق اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه بشركة كرة القدم في النادي الأهلي.

