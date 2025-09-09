مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

أهلي جدة السعودي يعلن منصبًا جديدًا لأمير توفيق مع النادي .. تعرف على مهامه

01:47 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    أمير توفيق
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق
    أحمد حسام عوض أمير توفيق
كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تولي أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي والمدير التنفيذي السابق أيضًا لشركة كرة القدم بالنادي، مهمة الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالنادي.

وكشف الفريق السعودي عن قراره بتعيين توفيق، في بيان رسمي مساء الإثنين جاء نصه كالتالي: "قررت شركة النادي الأهلي تعيين الأستاذ أمير توفيق في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري وذلك كجزء من خطط الشركة لتعزيز القطاع التجاري وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية".

وأضاف النادي الأهلي: "ويشمل عمله الإشراف على كافة الشؤون التجارية والاستثمارية للنادي، بما يتضمن تنمية الإيرادات والرعايات وتوسيع قاعدة الشركاء محلياً ودولياً".

وأشار النادي السعودي، إلى أبرز محطات أمير توفيق في مشواره الإداري والسيرة الذاتية الخاصة به، والشهادات التي حصل عليها في الجانب الرياضي.

يذكر أن أمير توفيق كان قد أعلن في وقت سابق اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه بشركة كرة القدم في النادي الأهلي.

أمير توفيق أهلي جدة السعودي آخر أخبار النادي الأهلي النادي الأهلي
