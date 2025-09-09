مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

نجم منتخب مصر السابق يكشف لمصراوي بديل حمدي فتحي الأقرب في مباراة بوركينا فاسو

01:16 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    حمدي فتحي (1)
    حمدي فتحي من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
    حمدي فتحي من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
    حمدي فتحي وحسام حسن من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
    نبيل عماد دونجا
    نبيل عماد دونجا
    نبيل دونجا لاعب نادي الزمالك
    مهند لاشين
    مهند لاشين
كتب - يوسف محمد:

كشف محمد عمر نجم منتخب مصر ونادي الاتحاد السكندري السابق، البديل الأقرب لحمدي فتحي لاعب منتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو بعد تعرضه للإصابة.

ويستضيف ملعب "4 أغسطس" بواجادودو عاصمة بوركينا فاسو، مباراة المنتخب المصري أمام نظيره البوركيني اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولم يسافر فتحي رفقة الفراعنة خلال رحلة بوركينا فاسو، بسبب تعرضه للإصابة في وجه القدم، خلال مباراة إثيوبيا الماضية، التي انتهت لصالح الفراعنة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "القاهرة الدولي" يوم الجمعة الماضي.

وقال عمر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء: "من الوارد أن نجد تغيير في تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو اليوم، حسب طريقة اللعب الذي سيبدأ بها الكابتن حسام حسن المباراة وما يحتاجه من اللقاء".

وأضاف: "غياب حمدي فتحي عن الفراعنة في مباراة اليوم سيكون مؤثر بالتأكيد، المنتخب يمتلك أكثر من بديل لحمدي فتحي في اللقاء، مثل مروان عطية، مهند لاشين ونبيل دونجا والذي أعتقد أنه سيكون الأقرب لتعويض غياب حمدي فتحي".

وتابع: "دونجا سيكون البديل الأقرب لحمدي فتحي، لعدم جاهزية مروان عطية بسبب غيابه عن المباريات خلال الفترة الماضية، وفي حال جاهزية مهند لا شين بشكل كامل سيكون له الأولوية في التواجد بدلا من دونجا".

واختتم: "أتوقع أن يشارك مصطفى محمد اليوم منذ بداية المباراة، خاصة وأن هذه النوعية من المباريات تحتاج إلى مهاجم بقوة مصطفى محمد، للتعامل مع قوة مدافعي منتخب بوركينا فاسو".

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الأفريقية

1- مصر، 7 مباريات، 19 نقطة

2- بوركينا فاسو، 7 مباريات، 14 نقطة

3- غينيا بيساو، 8 مباريات، 10 نقاط

4- سيراليون، 7 مباريات، 9 نقاط

5- إثيوبيا، 7 مباريات، 6 نقاط

6- جيبوتي، 8 مباريات، نقطة وحيدة

