"مليون دولار سنويًا وفيلا فاخرة".. الاتفاق المالي بين كريستيانو رونالدو وجورجينا عند الانفصال

12:32 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

في عالم تلتقي فيه الشهرة بالثراء، لا يمر زواج نجم بحجم كريستيانو رونالدو دون أن يسلط عليه الضوء، خصوصًا عندما تكون شريكته جورجينا رودريغيز، إحدى أكثر النساء متابعةً على مواقع التواصل الاجتماعي.

رونالدو، المعروف بدقته الشديدة فيما يخص مسيرته الكروية وحياته الشخصية، لم يترك مجالًا للمفاجآت حتى في ما يتعلق بمستقبله العاطفي، فبعد علاقة دامت قرابة عقد من الزمن، قرر الثنائي تتويج علاقتهما بالزواج، في خطوة أعلنت رسميًا بعد نشر جورجينا صور خاتم الخطوبة الفاخر.

لكن ما أثار الجدل مؤخرًا هو ما كشف عن تفاصيل الاتفاق المالي بين الطرفين في حال الانفصال، والذي يشبه إلى حد كبير "عقد زواج مشروط" يشمل ضمانات سخية.

بحسب ما نشرته وسائل إعلام برتغالية، أبرزها مجلة TV Guia، فقد وقع رونالدو وجورجينا على اتفاق يضمن لها دعمًا ماليًا ثابتًا مدى الحياة، في حال وقوع الطلاق.

وبموجب هذا الاتفاق، ستحصل جورجينا على: معاش شهري يفوق 114 ألف دولار، أي أكثر من مليون دولار سنويًا.

ملكية فيلا فاخرة في منطقة "لا فينكا" الراقية بمدريد، تقدر قيمتها بأكثر من 5.6 ملايين دولار.

هذا الترتيب يعكس جانبًا من شخصية كريستيانو رونالدو، الذي يبدو حريصًا على ضمان مستقبل شريكته وأطفاله، حتى في ظل احتمالات الانفصال، تمامًا كما يحرص على توقيع أفضل العقود مع الأندية ورعاة العلامات التجارية.

كريستيانو وجورجينا كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجز
