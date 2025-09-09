القاهرة - مصراوي

لم تكن حياة جورجينا رودريغيز دائمًا بهذا البذخ والثراء الفاحش، قبل أن تصبح شريكة أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو وأحد أشهر الوجوه في عالم الموضة والمجوهرات.

جورجينا كانت تعيش حياة متواضعة، تعتمد على نفسها وتكافح من أجل تغطية نفقاتها اليومية.

وفي مرحلة من حياتها، عملت جورجينا كمربية أطفال في مدينة بريستول البريطانية، ووفقا لصحيفة The sun البريطانية كانت تتقاضى حينها 9.50 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة فقط، في محاولة لتأمين الحد الأدنى من المعيشة أثناء تعلم اللغة الإنجليزية.

ولم تكن نشأتها سهلة؛ فقد ولدت لأب أرجنتيني كان أحد كبار تجار المخدرات، حكم عليه بالسجن 11 عامًا بسبب محاولة تهريب كوكايين تزيد قيمته عن 100 ألف جنيه إسترليني، بينما نشأت هي وشقيقتها ووالدتها الإسبانية في قرية صغيرة بشمال إسبانيا، في ظل غياب والدها ومعاناة مادية واضحة، لكن القدر كان يحمل لها حياة مختلفة تمامًا.

وبعد انتقالها إلى مدريد، حصلت على وظيفة كمساعدة مبيعات في متجر"جوتشي" الشهير، وهناك التقت صدفة بكريستيانو رونالدو في عام 2016، لقاء عابر في وقت إضافي من عملها غير مجرى حياتها بالكامل.

مصروف جورجينا الشهري

اليوم، أصبحت جورجينا رمزًا للأناقة، وأمًا لستة أطفال، وتعيش حياة مليئة بالرفاهية، ووفقًا للتقارير، تحصل على مرتب من كريستيانو يبلغ نحو 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد ما يعادل 320 ألف جنيه إسترليني في الشهر.

ولم يعد هناك مجال للمعاناة مع تكاليف التدفئة أو المعيشة في غرفة تخزين؛ بل أصبحت تقضي عطلاتها على متن يخت فخم يبلغ طوله 88 قدمًا وتقدر قيمته بـ5.5 مليون جنيه إسترليني، وتسكن أفخم القصور وتتنقل بطائرة خاصة.

