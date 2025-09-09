مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

إيطاليا تقسو على إسرائيل بخماسية بتصفيات مونديال 2026

12:08 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جانب من مباراة إيطاليا وإسرائيل
  • عرض 6 صورة
    منتخب إيطاليا
  • عرض 6 صورة
    جماهير منتخب إيطاليا (1)
  • عرض 6 صورة
    جانب من مباراة إيطاليا وإسرائيل
  • عرض 6 صورة
    جانب من مباراة إيطاليا وإسرائيل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

فاز منتخب إيطاليا بخماسية مقابل أربعة أهداف على مستضيفه الكيان الصهيوني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين في دولة المجر ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2025.

وسجل خماسية منتخب إيطاليا كل من: مويس كين بالدقيقتين 40 و54، ماتيو بوليتانو بالدقيقة 58، جياكومو راسبادوري بالدقيقة 81 و ساندرو تونالي بالدقيقة 90+1.

وسجل ثنائي منتخب إيطاليا مانويل لوكاتيلي وأليساندرو باستوني هدفين بالخطأ في مرماهما لصالح الكيان الصهيوني.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 13 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا المتصدر، فيما توقف رصيد الكيان الصهيوني عند 4 نقاط متذيلاً المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا صاحب المركز الثالث.

اقرأ أيضًا:

جماهير منتخب إيطاليا تحرج منتخب الكيان الصهيوني

بعد معايدته الرومانسية لها.. من هي آنا ستاتشورسكا زوجة ليفاندوفسكي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إسرائيل ضد إيطاليا مباراة إيطاليا منتخب إيطاليا لكرة القدم منتخب إيطاليا إيطاليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم