فاز منتخب إيطاليا بخماسية مقابل أربعة أهداف على مستضيفه الكيان الصهيوني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين في دولة المجر ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2025.

وسجل خماسية منتخب إيطاليا كل من: مويس كين بالدقيقتين 40 و54، ماتيو بوليتانو بالدقيقة 58، جياكومو راسبادوري بالدقيقة 81 و ساندرو تونالي بالدقيقة 90+1.

وسجل ثنائي منتخب إيطاليا مانويل لوكاتيلي وأليساندرو باستوني هدفين بالخطأ في مرماهما لصالح الكيان الصهيوني.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 13 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا المتصدر، فيما توقف رصيد الكيان الصهيوني عند 4 نقاط متذيلاً المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا صاحب المركز الثالث.

