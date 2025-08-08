مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

"مخالفات إدارية ومالية".. قرارات وزارة الشباب والرياضة ضد نادي أحد السعودي

10:24 م الجمعة 08 أغسطس 2025

وزارة الشباب والرياضة السعودية

background

كتب - نهى خورشيد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة السعودية، اليوم الجمعة، حل مجلس إدارة نادي أحد برئاسة محمد عبد الهادي الجهني، بسبب مخالفات إدارية ومالية وعدم الالتزام بتعليمات الوزارة والتعهدات الموقعة مسبقًا.

وتضمّن القرار إسقاط عضوية الجهني ومنعه من الترشح لمدة 8 سنوات، استناداً إلى لائحة الأندية الرياضية، إلى جانب حل مجلس الإدارة بالكامل لسقوط عضوية الرئيس.

كما تم إسقاط عضوية علي بخت ومنعه من الترشح لمدة عام، إلى جانب إيقاف فهد المالكي عن ممارسة أي نشاط إداري لمدة 5 سنوات، بسبب مخالفات متعددة للائحة الأساسية.

وأكدت الوزارة أنها شكلت فريق عمل لحصر الالتزامات المالية والإدارية، وستُعلن قريباً عن تشكيل مجلس إدارة مؤقت للإشراف على شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة.

وزارة الشباب والرياضة السعودية مخالفات إدارية ومالية في نادي أحد السعودي قرارات ضد نادي أحد السعودي إسقاط عضوية الجهني إيقاف فهد المالكي
