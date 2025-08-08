كتب - نهى خورشيد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة السعودية، اليوم الجمعة، حل مجلس إدارة نادي أحد برئاسة محمد عبد الهادي الجهني، بسبب مخالفات إدارية ومالية وعدم الالتزام بتعليمات الوزارة والتعهدات الموقعة مسبقًا.

وتضمّن القرار إسقاط عضوية الجهني ومنعه من الترشح لمدة 8 سنوات، استناداً إلى لائحة الأندية الرياضية، إلى جانب حل مجلس الإدارة بالكامل لسقوط عضوية الرئيس.

كما تم إسقاط عضوية علي بخت ومنعه من الترشح لمدة عام، إلى جانب إيقاف فهد المالكي عن ممارسة أي نشاط إداري لمدة 5 سنوات، بسبب مخالفات متعددة للائحة الأساسية.

وأكدت الوزارة أنها شكلت فريق عمل لحصر الالتزامات المالية والإدارية، وستُعلن قريباً عن تشكيل مجلس إدارة مؤقت للإشراف على شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة.