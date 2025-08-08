عمر مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لودية باليرمو

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، عن القائمة التي سيخوض بها مباراة باليرمو الإيطالي.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي عند العاشرة من مساء يوم غد السبت نظيره باليرمو وديًا ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي للمباراة تواجد المحترف المصري عمر مرموش.

قائمة مانشستر سيتي لمباراة باليرمو

وجاءت قائمة مانشستر سيتي لمباراة باليرمو كالتالي: إيدرسون، جيمس ترافورد، مانويل أكانجي، روبن دياز، تيجاني رايندرز، جون ستونز، ناثان آكي، جيريمي دوكو، نيكو جونزاليس، إيلكاي جوندوجان، أوسكار بوب، موكاسا، ريكو لويس، ريان آيت نوري، سافينيو ، ماتيوس نونيز، ريان شرقي، نيكو أوريلي، عبدالقادر خوسانوف، بيرناردو سيلفا، عمر مرموش، وإيرلينج هالاند".

غيابات مانشستر سيتي أمام باليرمو

ويغيب عن صفوف مانشستر سيتي خلال المباراة كل من: رودري، فودين، جفارديول، كوفاسيتش، وجريليش.

موعد المباراة الأولى لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويستهل فريق مانشستر سيتي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2025/26 بمواجهة نظيره وولفرهامبتون يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري.

