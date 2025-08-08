مباريات الأمس
أرني سلوت يتحدث عن هجوم ليفربول بالموسم المقبل

02:41 م الجمعة 08 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن مهاجم الريدز في الموسم الجديد، في ظل تعاقدات الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أرني سلوت في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس: "استخدام مهاجمين كبار في الموسم الماضي؟ لا أعرف ما المقصود باللاعبين الكبار تحديدًا. هل يعني ذلك اللعب لمنتخب بلادك أم أن لديك عمرًا محددًا؟ لأن لاعبًا مثل ريو أظهر في المباريات القليلة الماضية التي لعبها معنا أنه قادرا على إحداث تأثير أيضًا على مستوى الكبار".

وأضاف: "أعتقد، ونعتقد، أن لدينا بالفعل قوة هجومية كبيرة في فريقنا عندما أفكر في كودي جاكبو، وفيديريكو كييزا، وهوجو إيكيتيكي، ومحمد صلاح، وجيريمي فريمبونج، الذي يجيد اللعب كجناح أيمن، وفلوريان ويرتز، الذي يجيد اللعب كجناح أيسر. أشعر بالفعل أن لدي الكثير من الخيارات الهجومية في فريقي الحالي".

واختتم أرني سلوت: "ولكن كما هو الحال دائمًا، كنادي، نحن دائمًا نبحث عن فرص في سوق الانتقالات، ولكن يمكن أن يكون ذلك أيضًا في خط الوسط أو في الخط الأخير".

أرني سلوت محمد صلاح هجوم ليفربول ليفربول
