مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

8 لاعبين بينهم صلاح.. هل تبتسم الكرة الذهبية للدوري الإنجليزي للمرة الرابعة؟

12:20 م الجمعة 08 أغسطس 2025

محمد صلاح لاعب ليفربول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 في 22 سبتمبر المقبل على مسرح شاتليه في باريس، حيث تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين.

وضمت القائمة 30 لاعبا مرشح للكرة الذهبية، بينهم 8 من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول القائمة بأربعة مرشحين هم أليكسيس ماك أليستر، ومحمد صلاح، وفيرجيل فان ديك، والوافد الجديد فلوريان فيرتز.

ويوجد في القائمة المختصرة نجم تشيلسي كول بالمر، إلى جانب ثنائي أرسنال ديكلان رايس وفيكتور جيوكيريس، ومهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند.

ويسعى المرشحون إلى أن يصبحوا رابع لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بالجائزة، بعد مايكل أوين لاعب ليفربول في عام 2001، وكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في عام 2008، ورودري مع مانشستر سيتي في عام 2024.

ويسعى إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا للفوز بجائزة "ياشين" التي تُمنح لأفضل حارس مرمى، بينما تم ترشيح إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي وأرني سلوت مدرب ليفربول لجائزة أفضل مدرب لفريق الرجال لهذا العام.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الكرة الذهبية صلاح الدوري الإنجليزي رونالدو مايكل أوين فلوريان فيرتز مرشحين الكرة الذهبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان