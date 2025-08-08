كتب - محمد القرش:

يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 في 22 سبتمبر المقبل على مسرح شاتليه في باريس، حيث تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين.

وضمت القائمة 30 لاعبا مرشح للكرة الذهبية، بينهم 8 من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول القائمة بأربعة مرشحين هم أليكسيس ماك أليستر، ومحمد صلاح، وفيرجيل فان ديك، والوافد الجديد فلوريان فيرتز.

ويوجد في القائمة المختصرة نجم تشيلسي كول بالمر، إلى جانب ثنائي أرسنال ديكلان رايس وفيكتور جيوكيريس، ومهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند.

ويسعى المرشحون إلى أن يصبحوا رابع لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بالجائزة، بعد مايكل أوين لاعب ليفربول في عام 2001، وكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في عام 2008، ورودري مع مانشستر سيتي في عام 2024.

ويسعى إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا للفوز بجائزة "ياشين" التي تُمنح لأفضل حارس مرمى، بينما تم ترشيح إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي وأرني سلوت مدرب ليفربول لجائزة أفضل مدرب لفريق الرجال لهذا العام.