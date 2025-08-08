مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

مركز الأهلي والزمالك.. تصنيف الأندية الأفريقية قبل قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

11:33 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

الأهلي والزمالك وبيراميدز

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف الأندية الأفريقية، قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وجاء النادي الأهلي في صدارة ترتيب الأندية الأفريقية برصيد 78 نقطة، بينما جاء بيراميدز سادسا برصيد 47 نقطة.

واحتل الزمالك المرتبة السابعة برصيد 42 نقطة، وجاء النادي المصري في المركز 23 برصيد 14 نقطة.

وتقام مواجهات دوري الأبطال والكونفدرالية بداية من الدور التمهيدي في يوم 19 سبتمبر المقبل، قبل أن يبدأ دور المجموعات يوم 21 نوفمبر.

تصنيف أندية أفريقيا 2025

