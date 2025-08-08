هدفان يفصلان محمد صلاح عن رقم قياسي بالدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

يتصدر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، قائمة الهدافين الأفارقة للدوري الإنجليزي، بفارق 75 هدفا عن أقرب منافسيه، ويواصل المصري تحطيمه للأرقام القياسية، إذ أنه بات على بعد هدفين في الموسم الجديد، من الوصول إلى رقم جديد.

وجدد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول لمدة موسمين إضافيين، بعدما حقق لقب الدوري الإنجليزي، وحطم مجموعة من الأرقام القياسية الموسم الماضي.

وقبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2025-26، سجل صلاح 186 هدفا خلال 301 مباراة بالدوري الإنجليزي، بقميصي تشيلسي وليفربول، ليصبح الهداف التاريخي للأجانب في المسابقة.

ويأتي صلاح في المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، خلف الرباعي: آلان شيرار (260 هدفا)، هاري كين (213 هدفا)، واين روني (208 أهداف)، وأندرو كول (187 هدفا).

وأصبح محمد صلاح قريبا من الوصول إلى المركز الرابع بتلك القائمة، إذ يتبقى له هدفين لتخطى كول والانفراد بالمركز الرابع، فيما يفصله 22 هدفا عن المركز الثالث.

ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي، بمواجهة بورنموث مساء يوم الجمعة 15 أغسطس، وسجل محمد صلاح 11 هدفا في شباك الفريق خلال 11 مباراة بالمسابقة.

