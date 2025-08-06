ضمان الحقوق الأدبية والمادية.. الزمالك يعلن إنهاء التعاقد مع تيدي أوكو

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، التوصل لاتفاق رسمي مع نادي لوزيرن السويسري، لإنهاء التعاقد مع تيدي أوكو، بعد اتصالات ودية مع النادي.

وذكر بيان الزمالك، أن النادي سلك كل القنوات الشرعية واتخذت الإدارة الرياضية بقيادة جون إدوارد، الخطوات الرسمية الصحيحة.

وأضاف: "فإنه كان لزاما علينا التمسك بكافة الحقوق المعنوية والمادية في ظل عدم وفاء اللاعب المذكور أعلاه ببنود الاتفاق التي وقع عليها ووقع عليها ناديه "لوزيرن" الذي يملك عقد اللاعب".

واختتم بيان الزمالك: "وبعد مفاوضات ودية، توصل الزمالك لاتفاق رسمي يضمن حقوق النادي من الناحيتين الأدبية والمادية وتقرر السماح للاعب بالرحيل وعدم إكمال التعاقد".

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