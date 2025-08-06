القاهرة-مصراوي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

أعاد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نشر صورته مع شقيقته من حفل "دير جيست"، فيما نشرت زوجته صورتهما معا.

ونشر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الاتحاد السكندري، صورته عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من تدريبات الفريق، ونشر شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، صورته من صالة الألعاب الرياضية.

وشارك شيكابالا قائد الزمالك السابق، صورته مع جماهير الأبيض "أولتراس الزمالك"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيما نشر محمد السيد لاعب الزمالك صورته مع محمد عبدالله لاعب الأهلي.

ونشرت علياء خالد لاعبة منتخب مصر لكرة السلة سيدات، صورتها مع زميلتها بالمنتخب تمارا نادر السيد، ونشر المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، صورته من معسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل.

كما نشر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورته بقميص الريدز الجديد، وصورة حذائه الذي كتب عليه "صلاح" وبجواره علم مصر.

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