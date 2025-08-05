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تشيلسي يعلن التعاقد مع لاعب بالميراس البرازيلي

11:38 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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  • عرض 7 صورة
    البرازيلي ستيفاو
  • عرض 7 صورة
    البرازيلي ستيفاو
  • عرض 7 صورة
    البرازيلي ستيفاو
  • عرض 7 صورة
    البرازيلي ستيفاو
  • عرض 7 صورة
    البرازيلي ستيفاو
  • عرض 7 صورة
    البرازيلي ستيفاو
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي انضمام اللاعب البرازيلي ستيفاو، إلى صفوف الفريق قادما من بالميراس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إتمام اللاعب 18 عاما.

وكان تشيلسي أعلن قبل 14 عاما تعاقده مع اللاعب البرازيلي، مشيرا إلى أنه سيتم انتقاله إلى صفوف الفريق بعد إتمام 18 عاما.

وأكد تشيلسي في بيان رسمي، أن اللاعب صاحب الـ18 عاما وقع عقدا مع البلوز لمدة 8 سنوات، حتى يونيو من عام 2033.

وشارك ستيفاو مع فريق بالميراس منذ تصعيده إلى الفريق الأول، في 83 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 27 هدفا وتقديم 15 تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن صاحب ال 18 عاما، شارك خلال الموسم الماضي، مع فريق بالميراس، في 37 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

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نادي تشيلسي الإنجليزي ستيفاو بالميراس
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