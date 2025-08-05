أبرز المعلومات عن يان ماتيوس صفقة الزمالك المحتملة

كتبت-هند عواد:

توصل الزمالك لاتفاق مع البرازيلي يان ماتيوس لاعب يوكوهاما الياباني، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الأمر يتوقف على رحيل أحد الأجانب لاكتمال قائمة الأبيض.

يان ماتيوس صاحب الـ26 عاما، بدأ مسيرته في فريق تحت 20 عاما بنادي فيتوريا، قبل أن ينتقل إلى بالميراس عام 2018، حتى صعد للفريق الأول، وبعدها انتقل لعدة أندية مثل: استوريل البرتغالي، سبورت ريسيفي، موريرينسي البرتغالي، حتى انتقل إلى يوكوهاما الياباني في عام 2022.

وخاض يان ماتيوس 32 مباراة مع يوكوهاما الياباني خلال الموسم الحالي، وسجل 9 أهداف وصنع 6 أهداف، وطوال مسيرته لعب 240 مباراة وسجل 46 هدفا وصنع 48 هدفا.

ولم يلعب يان ماتيوس مع منتخب البرازيل الأول، ولعب مباراة ودية وحيدة مع منتخب البرازيل تحت 17 عاما، وتبلغ القيمة التسويقية الحالية للاعب 1.60 مليون يورو.

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