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ناد يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب الجماهير.. ما القصة؟

08:29 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    اللاعب الإسرائيلي شون فايسمان
  • عرض 5 صورة
    جماهير نادي فورتونا دوسلدورف
  • عرض 5 صورة
    اللاعب الإسرائيلي شون فايسمان
  • عرض 5 صورة
    اللاعب الإسرائيلي شون فايسمان
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كتبت-هند عواد:

أجبرت جماهير نادي فورتونا دوسلدورف الذي يلعب في الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، ناديها على التراجع عن التعاقد مع اللاعب الإسرائيلي شون فايسمان.

وقال نادي فورتونا دوسلدورف، في بيان رسمي: "لقد تواصلنا بشكل مكثف مع شون فايسمان، لكننا قررنا أخيرا الامتناع عن التعاقد معه".

ولم يوضح بيان النادي سبب التراجع عن الصفقة، لكنه تزامن مع احتجاجات الجماهير ضد لاعب غرناطة الإسباني، واستندت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعجاب اللاعب بمنشورات سابقة تدعو لمحو غزة.

وبعد فشل الصفقة، كتب فايسمان عبر حسابه بموقع "إنستجرام ": "لن أسمح بأن يتم تصويري كشخص يروج للكراهية.. من الممكن والضروري معارضة إيذاء الأبرياء من كلا الجانبين".

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فورتونا دوسلدورف شون فايسمان
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