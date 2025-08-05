لامين يامال يدخل في علاقة عاطفية جديدة مع مغنية راب شهيرة.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

خطف اللاعب الشاب لامين يامال الأضواء إليه مجددا في الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار أنباء عن دخوله في علاقة عاطفية جديدة مع مغنية الراب الأرجنتينية الشهيرة نيكي نيكول.

ما قصة دخول لامين يامال في علاقة عاطفية جديدة؟

الأنباء بدأت عقب احتفال يامال بعيد ميلاده الـ18، والذي شهد حضور نيكول ضمن المدعوين، إذ اعتقد البعض أن وجودها يندرج تحت إطار الحفل الغنائي، لكن سرعان ما ظهرت مؤشرات على وجود تقارب بين الثنائي.

الصحفي الإسباني الشهير خافي هويوس نشر عبر حسابه على "تيك توك" تفاصيل العلاقة، مشيرًا إلى أن يامال ونيكي نيكول بالفعل على علاقة، وأن معلوماته جاءت من مصدر موثوق لا مجال للشك فيه.

تلك الشكوك تحولت إلى ما يشبه التأكيد بعد ظهور الثنائي سويًا في نادٍ شاطئي بعد 11 يومًا من حفل عيد الميلاد، حيث تحدث هويوس عن تبادلهما القبلات ومغادرتهما المكان في وقت متأخر من الليل، مشددًا على دقة تفاصيله المستندة إلى شهود عيان.

يُذكر أن يامال يعيش فترة مميزة على الصعيد المهني، بعد توقيعه عقدًا جديدًا مع برشلونة وارتدائه القميص رقم 10، ليضيف إلى مسيرته صفحة جديدة من الأضواء، ولكن هذه المرة خارج الملعب.