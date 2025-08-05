"استمرار غياب ربيعة".. العين الإماراتي يتعادل مع أهلي جدة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق العين الإماراتي بهدف لمثله مع نظيره أهلي جدة السعودي خلال المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن تحضيراتهما لمنافسات الموسم المقبل 2025/26.

وشهدت المباراة استمرار غياب المدافع المصري رامي ربيعة عن المشاركة مع العين الإماراتي.

ربيعة غاب عن ودية العين الماضية أمام نظيره إلتشي الإسباني التي فاز بها الفريق الإماراتي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

فريق العين قص شريط التسجيل بعد مرور 19 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق محترفه المغربي سفيان رحيمي ثم تعادل الأهلي بهدف في الدقيقة 57 عن طريق نجمه الجزائري رياض محرز.

ومن المقرر أن يقص فريق العين مشواره بالدوري الإماراتي بمواجهة نظيره البطائح يوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري على أن يلتقي أهلي جدة نظيره القادسية يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس بدور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

رامي ربيعة كان قد انضم لصفوف العين خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي؛ إذ شارك اللاعب صاحب الـ 32 عامًا بقميص ناديه الجديد بـ 3 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية.

اقرأ أيضًا:

"حسين لبيب تدخل".. تطورات مفاوضات الزمالك وبتروجت لحسم صفقة حامد حمدان

"تم قيده بقائمة الأهلي".. تطور مفاجيء في مستقبل وسام أبو علي مع كولومبوس الأمريكي (خاص)



