رحيم ستيرلينج وزياش الأبرز.. 7 نجوم بلا نادٍ في الميركاتو الصيفي

كتب- محمد عبدالهادي:

مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية من إسدال الستار في البطولات الأوروبية الكبرى، ما زال عدد من النجوم البارزين دون نادٍ، في مشهد مفاجئ بالنظر إلى مسيرتهم وأسمائهم اللامعة.

بعضهم أنهى عقوده ولم يوقّع مع أي فريق جديد، وآخرون خرجوا من حسابات أنديتهم رغم بقاء عقودهم قائمة، ليصبحوا فجأة خارج السباق الكروي.

وفيما يلي أبرز 7 لاعبين لا يزالون دون وجهة واضحة حتى الآن:

1. رحيم سترلينج – إنجلترا

رغم أن عقده مع تشيلسي مستمر حتى صيف 2027، إلا أن إدارة النادي استبعدته من قائمتها الرسمية وتنتظر التخلص منه هذا الصيف.

فترته الأخيرة لم تكن موفقة، خاصة خلال إعارته القصيرة إلى آرسنال، حيث لم يسجل سوى هدف واحد، ومع راتبه المرتفع، لم يتقدم أي نادٍ بعرض جاد حتى الآن.

2. كريستيان إيريكسن – الدنمارك

أنهى مانشستر يونايتد علاقته بصانع الألعاب الدنماركي بعد انتهاء عقده، ليبقى اللاعب صاحب الـ33 عامًا بلا فريق.

إيريكسن، الذي تجاوز أزمته الصحية وقدم مستويات طيبة مع اليونايتد، ما زال في انتظار العرض المناسب بعد مسيرة مميزة مع أياكس وتوتنهام وإنتر.

3. لوكاس فاسكيز – إسبانيا

بعد سنوات طويلة قضاها بقميص ريال مدريد، توّج خلالها بـ21 لقبًا، ودّع فاسكيز النادي الملكي في صمت، دون إعلان عن وجهته الجديدة.

4. حكيم زياش – المغرب

غادر زياش نادي الدحيل القطري بعد نهاية فترة إعارته من جالطا سراي التركي، ووجد نفسه خارج حسابات الأندية حتى الآن.

الدولي المغربي السابق، الذي تألق مع أياكس وتشيلسي، تراجع مستواه في الموسم الأخير، ما أثر على فرصه في إيجاد نادٍ جديد، خاصة بعد غيابه عن قائمة منتخب بلاده.

5. داني إنجز – إنجلترا

بعد نهاية عقده مع وست هام، لم يتلق المهاجم الإنجليزي أي عروض جدية رغم خبرته الكبيرة في البريميرليج، حيث لعب لأندية مثل ليفربول وأستون فيلا.

6. كورت زوما – فرنسا

عاد زوما من فترة إعارة مع العروبة السعودي، وفي الوقت نفسه انتهى عقده مع وست هام، ليصبح حاليًا بلا نادٍ.

المدافع الفرنسي، صاحب الـ30 عامًا، يدرس العروض المتاحة، دون حسم وجهته حتى الآن.

7. لوكا يوفيتش – صربيا

أصبح يوفيتش حرًا بعد نهاية عقده مع ميلان، لكنه لم يجد حتى الآن عرضًا يليق بتاريخه الذي يشمل محطات ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت وبنفيكا.

صاحب الـ27 عامًا تلقى عروضًا محدودة، أبرزها من الدوري اليوناني.