كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي الدولي المحترف بصفوف مارسيليا الفرنسي ميسون جرينوود خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب صاحب الـ 23 عامًا انضم كان قد رحلً عن صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 لينضم لصفوف نادي مارسيليا الفرنسي.

ويقود النجم البرتغالي بصفوف النصر، حسب صحيفة ماركا الإسبانية، المفاوضات مع اللاعب الإنجليزي بنفسه عن طريق الاتصال به لمحاولة إقناعه بالموافقة على عرض الانضمام للفريق.

جرينوود كان قد تدرج بقطاع الناشئين بنادي مانشستر يونايتد قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2019/20 ثم خرج على سبيل الإعارة بموسم 2023/24 لصفوف خيتافي وعقب انتهاء فترة الإعارة انضم لصفوف مانشستر يونايتد.

وشارك اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح الأيمن خلال الموسم الماضي بـ36 مباراة سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 6 خلال 2971 دقيقة لعب.

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