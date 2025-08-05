كتب- محمد عبدالهادي:

قاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا فريق سانتوس لتحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه يوفينتود بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين فجر اليوم على ملعب "مورومبيس"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري البرازيلي.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من نيمار، الذي وقع على هدفين في الدقيقتين 37 و80، فيما أحرز اللاعب ألفارو باريال الهدف الثاني لسانتوس في الدقيقة 40.

أما هدف يوفينتود الوحيد فجاء عن طريق ويلكر أنجل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع نيمار رصيده التهديفي إلى 6 أهداف منذ عودته إلى صفوف سانتوس قادمًا من الهلال السعودي، إلى جانب مساهمته في 3 تمريرات حاسمة.

أهداف نيمار في مباراة سانتوس ويوفينتود