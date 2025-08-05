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تعثر مفاوضات انتقال مصطفى محمد لنيوم السعودي لهذا السبب

11:12 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

مصطفى محمد

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كتب- محمد عبدالهادي:

تعثرت مفاوضات انتقال مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، إلى صفوف نادي نيوم السعودي، بعد خلافات مالية بين الناديين رغم موافقة اللاعب على العرض المقدم.

وذكرت صحيفة "Africafoot" المتخصصة في أخبار الكرة الإفريقية أن الصفقة كانت قريبة من الحسم في الأيام الماضية، قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ بسبب الفجوة بين مطالب نانت والعرض السعودي.

النادي الفرنسي تمسك بالحصول على 10 ملايين دولار بالإضافة إلى نسبة من عائد إعادة البيع، مقابل التخلي عن خدمات مصطفى محمد، بينما لم يتجاوز عرض نيوم حاجز 5 ملايين يورو، وهو العرض الذي وافق عليه اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أن مصطفى محمد كان متحمسًا للانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أن تمسك إدارة نانت بمطالبها المالية حال دون إتمام الصفقة، ما أدى إلى توقف المفاوضات مؤقتًا.

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