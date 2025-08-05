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"بعد انتهاء لقاءاته الودية".. موعد أول مباراة رسمية لليفربول في الموسم الجديد

03:51 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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كتب - يوسف محمد:

أنهى فريق ليفربول الإنجليزي مبارياته الودية أمس الإثنين الموافق 4 أغسطس الجاري، استعدادا للموسم المقبل 2025-2026، بمواجهة فريق أتلتيكو بلباو الإسباني.

وخاض ليفربول خلال فترته التحضيرية استعدادا للموسم المقبل 025-2026، 6 مباريات ودية، أمام كلا من: "بريستون، ستوك سيتي، ميلان ويوكوهاما الياباني، مباراتين أمس أمام أتلتيكو بلباو".

وتمكن ليفربول من حصد العلامة الكاملة في المباريات الودية، حيث خاض 6 مباريات ودية في الفترة الماضية استعدادا للموسم الجديد، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في جميعهم.

ويستهل فريق ليفربول مبارياته في الموسم الجديد 2025-2026، بمواجهة فريق كريستال بالاس في مباراة الدرع الخيرية.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره كريستال بالاس، في مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية يوم الأحد المقبل الموافق 10 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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