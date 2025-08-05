كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة ليفربول الإنجليزي الودية أمام أتلتيكو بلباو الإسباني، العديد من اللقطات المثيرة للنجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

ونجح صلاح في تسجيل هدف ليفربول الأول في مرمى أتليتكو بلباو، لينجح في كسر النس الصيفي وتسجيل أول أهدافه في المباريات الودية مع الريدز، خلال الصيف الجاري، استعدادا للموسم المقبل 2025-2026.

وكان صلاح شارك في 4 مباريات ودية مع ليفربول، خلال الصيف الجاري أمام كلا من: "بريستون، ستوك سيتي، ميلان ويوكوهاما الياباني"، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف في الأربع مباريات.

وبحلول الدقيقة 81 حصل فريق ليفربول على ركلة جزاء، تصدى لها النجم المصري محمد صلاح لتسديدها، إلا أنه سدد الكرة خارج مرمى حارس أتليتكو بلباو، ليهدر فرصة تسجيل هدف الثاني في اللقاء وهدف فريقه الرابع.

كما شهدت مباراة الريدز أمام بلباو، حمل النجم المصري شارة قيادة الفريق في ظل غياب الكابتن الأول للريد فيرجيل فان دايك.

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