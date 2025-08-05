كتب ـ محمد الميموني:

تواجد علي معلول نجم منتخب تونس والعائد مرة أخرى لفريق الصفاقسي ببلاده رفقة ابنه بملعب ناديه.

وظهر معلول خلال مقطع فيديو نشرته حسابات الصفاقسي عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين وهو يتذكر جنبات الملعب مع ابنه، فيما ذيلت الحسابات المقطع بتعليق:"الروح تروح والغرام مايروح".

وانضم اللاعب صاحب الـ35 عاماً لصفوف الصفاقسي مرة أخرى بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

علي معلول كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2016/17 قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي إذ شارك بقميص القلعة الحمراء بـ292 مباراة سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 85 هدفًا.

الظهير الأيسر التونسي الدولي كان قد تدرج بناشئين فريق الصفاقسي حتى تم تصعيده للفريق الأول بموسم 2008/09 قبل أن يرحل في موسم 2016/17 لصفوف الأهلي.

وشارك اللاعب الدول يبقميص الصفاقسي بـ190 مباراة سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 43 لزملائه.