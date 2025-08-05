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نادي كولومبوس الأمريكي يرد على رسالة وسام أبو علي.. هل ينفي رحيله لبيراميدز؟

12:01 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشر المهاجم الفلسطيني الدولي وسام أبو علي عبر حسابه بمنصة إنستجرام اليوم الإثنين مقطع فيديو لتحضيراته قبل الانضمام لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي.

اللاعب صاحب الـ 26 عامًا ذيل منشوره بتعليق:"مستعد أراكم قريبًا".

رسالة وسام أبو علي لنادي كولومبوس الأمريكي

النادي الأمريكي رد على وسام أبو علي بنشره صورة من مقطع الفيديو وتذيلها بتعليق:"وسام أبو علي متحمس.. هل أنتم كذلك؟

رد نادي كولومبوس الأمريكي على وسام أبو علي

ويأتي هذا في وقت نشرت تقارير صحفية اقتراب وسام أبو علي من الانضمام لنادي بيراميدز أو طرابزون سبور التركي خلال الفترة الجارية على إثر غيابه عن الانضمام لصفوف فريقه الأمريكي، لذا تم تفسير رسالة النادي الأمريكي واللاعب بأنها ردًا على ما يثار.

أبو علي كان قد انضم لصفوف نادي كولومبوس الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من صفوف الأهلي.

وغاب اللاعب عن مباراة كولومبوس أول أمس السبت التي فاز بها بثلاثية مقابل هدف على نظيره بويبلا، ومن قبلها مساء الأربعاء أمام تولوكا التي خسرها بركلات الترجيح بنتيجة ( 4 - 2 ) بعد التعادل بهدفين لكل فريق وكلا المباراتين كانتا بكأس الدوريات.

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