ابن أسطورة كرة قدم يعتزل في سن الـ19 عاما.. ما القصة؟

كونك ابن أسطورة كرة قدم ليس بضمان أن تلمع في سماء الساحرة المستديرة، حيث شهدت الملاعب اعتزال عدد من اللاعبين أبناء نجوم سابقين في سن مبكر.

وكان آخرهم، كريستيان نجل توتي أسطورة روما والذي اعتزل كرة القدم في سن الـ19 عاما.

وظهر توتي الصغير لأول مرة بجوار والده في ملعب الأوليمبيكو عندما أعلن فرانشيسكو اعتزاله بعد 786 مباراة مع النادي في عام 2017.

قبل أن يبدأ مسيرته في نفس النادي الذي كتب والده المجد فيه، حيث غادر توتي الصغير روما في عام 2023 دون الظهور مع الفريق الأول.

واستمرت مسيرته مع الفريق الإسباني رايو فاليكانو قبل أن يعود إلى إيطاليا، إذ ظل توتي بلا ناد منذ رحيله عن فريق أولبيا من الدرجة الرابعة العام الماضي، حتى أعلن اعتزاله.

وسيعمل صغير توتي إلى جانب شقيقه الأكبر ريكاردو كجزء من "مدرسة توتي لكرة القدم" في موطنه إيطاليا.