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الأهلي يحتفل بالذكرى الـ 24 للفوز على ريال مدريد (فيديو)

11:40 م الإثنين 04 أغسطس 2025

الأهلي وريال مدريد

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كتب ـ محمد الميموني:

احتفت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي بمنصات التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين بالذكرى الـ 24 للفوز على ريال مدريد الإسبانية في المباراة الاحتفالية بالتتويج بلقب نادي القرن.

ونشرت حسابات النادي الأهلي مقطع بملخص المباراة مذيلة إياه بتعليق:"زي النهاردة .. الأهلي يفوز على ريال مدريد في احتفالية التتويج بلقب نادي القرن".

وفاز الأهلي على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم الإثنين 4 أغسطس 2001.

وسجل هدف الأهلي الوحيد اللاعب صنداي.

وبدأ الأهلي مباراة ريال مدريد بالتشكيل التالي:
حارس المرمى: عصام الحضري
خط الدفاع: أشرف أمين، شادي محمد، وائل جمعة، سعيد عبدالعزيز.
خط الوسط: حسام غالي، هادي خشبة، محمد جودة، أحمد أبو مسلم.
خط الهجوم: خالد بيبو، علاء إبراهيم.

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الأهلي ريال مدريد
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