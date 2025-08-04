محمد صلاح يسجل بطريقة رائعة لليفربول في ودية أتلتيك بيلباو (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

قص محمد صلاح شريط التسجيل لفريق ليفربول خلال المباراة الودية التي تجمعه مساء اليوم الإثنين بنظيره أتلتيك بيلباو الإسباني ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وسجل صلاح الهدف بطريقة رائعة بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها في المرمى بالدقيقة 14.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس.