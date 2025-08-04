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صلاح وجاكبو يقودان ليفربول للفوز بودية أتلتيك بيلباو

09:57 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق ليفربول بثلاثية مقابل هدفين وديًا على نظيره أتلتيك بيلباو خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن تحضيراتهما للموسم المقبل.

وتقدم محمد صلاح بهدف في الدقيقة 14 ليقص شريط التسجيل لليفربول قبل أن يسجل أويهان سانست هدف التعادل لفريق أتلتيك بيلباو بالدقيقة 29.

وتقدم ليفربول مع بداية الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه كودي جاكبو بالدقيقة 55 قبل أن يسجل بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح أتلتيك بيلباو بالدقيقة 64.

وعاد جاكبو سريعاً لتصحيح الخطأ بتسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول بالدقيقة 70.

وأهدر محمد صلاح بالدقيقة 81 ركلة جزاء حصل عليها فريق ليفربول.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2025/26 من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس الجاري.

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ليفربول ضد أتلتيك بيلباو مباراة ليفربول محمد صلاح
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