الهلال يستعيد نجمه سالم الدوسري قبل انطلاق الدوري السعودي

كتب ـ محمد الميموني:

عاد نجم منتخب السعودية وفريق الهلال، سالم الدوسري للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الإثنين للمرة الأولى منذ إصابته.

وأصيب الدوسري صاحب الـ 33 عامًا في مباراة باتشوكا المكسيسي بكأس العالم للأندية التي غاب بعدها عن الملاعب 5 أسابيع تقريباً بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وسجل الدوسري، هدف التقدم لفريق الهلال في تلك المباراة، ثم خرج مصابًا في الدقيقة 76، وحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

الهلال قد ودع منافسات كأس العالم للأندية من دور ربع النهائي على يد فريق فلومينينسي البرازيلي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي ستنطلق يوم 28 أغسطس الجاري.