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إيفرتون يتعادل مع مانشستر يونايتد وديًا

06:38 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد
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    مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد
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كتب ـ محمد الميموني:

تعادل فريق إيفرتون مع نظيره مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن تحضيراتهما للموسم المقبل.

وافتتح التسجيل لمانشستر يونايتد اللاعب برونو فيرنانديز في الدقيقة الـ19 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل لفريق إيفرتون بقدم اللاعب إيليمان ندياي في الدقيقة الـ 40.

وجاء هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد بقدم اللاعب ماسون ماونت في الدقيقة الـ 69 بينما جاء هدف التعادل لفريق إيفرتون بقدم اللاعب إيدن هيفن في الدقيقة الـ75 بالخطأ في مرماه.

يذكر أن الموسم المقبل 2025/26 من الدوري الإنجليزي الممتاز سينطلق يوم 15 أغسطس المقبل.

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