كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شركة نادي دبا الفجيرة الإماراتي إتمام إجراءات التعاقد مع المهاجم العراقي الدولي مهند علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية عراقية في وقت سابق لوجود اهتمام من قبل نادي الزمالك بالتعاقد مع مهاجم منتخب بلادها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب نفسه ردّ على أنباء اقترابه من الانضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتلميح إلى وجود اهتمام، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

ولا تعد تجربة دبا الفجيرة الأولى على المستوى الاحترافي للاعب العراقي إذ سبق وخاض مهندي علي أكثر من تجربة احترافية بنادي الدحيل والسلية القطريين، بورتيمونينسي البرتغالي بالإضافة إلى نادي إريس اليوناني.

صاحب الـ 25 عاماً خاض الموسم الماضي 45 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا وصنع آخر خلال 3443 دقيقة لعب.

وشارك اللاعب بقميص منتخب العراق بـ 57 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع هدف خلال 3176 دقيقة لعب.

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