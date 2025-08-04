راشفورد يسجل.. برشلونة يضرب دايجو بخماسية دون رد (فيديو)

انتهت مباراة برشلونة وفريق دايجو الكوري الجنوبي التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2025/26.

وفاز البارسا على مضيفه الكوري الجنوبي بخماسية دون رد، حيث سجل جافي هدفين، وليفاندوفسكي هدف، وأنطونيو فرنانديز هدف، وماركوس راشفورد هدف.

ويلاقي البارسا نظيره كومو الإيطالي يوم الأحد المقبل الموافق 10 أغسطس، في المباراة النهائية لكأس خوان غامبر.