بـ 100 مليون يورو.. الموقف النهائي لرحيل رودريجو عن ريال مدريد

كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت تقارير صحفية عن موقف رودريجو، لاعب ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط أنباء متداولة عن إمكانية انتقاله.

ورغم الضغوط المحيطة به، يبدو أن الجناح البرازيلي عازم على البقاء في سانتياجو برنابيو، والتألق مجددًا في صفوف الفريق الملكي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية"، فإن رودريجو، رغم التكهنات التي تحيط بمستقبله، أبدى رغبته في البقاء داخل النادي الملكي، على الرغم من الوضع الحالي الذي يعيشه مع الفريق.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يسعى جاهدًا لإقناع تشابي ألونسو، مدرب الفريق، بقدرته على استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية للميرنجي، ويخطط لبذل المزيد من الجهد في التدريبات والمباريات المقبلة.

وفي الوقت ذاته، أكدت التقارير أن ريال مدريد قد وضع مبلغ 100 مليون يورو كحد أدنى للتخلي عن اللاعب البرازيلي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن رغم العروض المحتملة.