آرني سلوت يتحدث عن جولة ليفربول الآسيوية والصفقات الجديدة

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن آخر استعداداته للموسم الكروي الجديد، والصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قبيل المواجهة الودية أمام أتلتيك بلباو اليوم الإثنين، قال سلوت: "أود أن أشيد بشجاعة وتماسك اللاعبين لقد واجهوا ظروفًا صعبة للغاية، لكنهم أظهروا روحًا قتالية حقيقية داخل وخارج الملعب، لا يمكنني طلب المزيد، أنا فخور بالجميع".

وعن تفاصيل المعسكر الآسيوي، أوضح المدرب الجديد للريدز: "الجولة كانت مثمرة وشهدت الكثير من العمل الجاد، الهدف الرئيسي في فترة ما قبل الموسم هو الوصول إلى الجاهزية البدنية، وقد نجحنا إلى حد كبير في ذلك، الغالبية العظمى من اللاعبين عادوا في حالة بدنية ممتازة، ونحن نستعد بكل جدية لانطلاق الموسم الجديد".

وتطرق سلوت إلى مستوى اللاعبين الجدد، قائلًا: "مرحلة التحضيرات تُعد فرصة مهمة لدمج العناصر الجديدة داخل الفريق، وقد أعجبني كثيرًا مدى سرعة تأقلمهم أعتقد أنهم بدأوا يدركون عظمة هذا النادي، ومع مرور الوقت سيزداد شعورهم بالانتماء والرغبة في تقديم الأفضل".