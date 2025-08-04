على الرغم من تهم الاغتصاب.. توماس بارتي يستعد للعودة للدوري الإسباني

كتب - محمد القرش:

ذكرت تقارير صحفية أن توماس بارتي لاعب وسط أرسنال السابق سيعود إلى الدوري الإسباني بعد رحيله عن النادي اللندني في صفقة حرة بنهاية الموسم الماضي.

وفي الشهر الماضي، وُجهت إلى بارتي، البالغ من العمر 32 عامًا، خمس تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي بين عامي 2021 و2022.

وكانت التهم الموجهة إليه، والتي جاءت بعد تحقيقات استمرت ثلاث سنوات من جانب شرطة لندن، بعد خمسة أيام فقط من مغادرته أرسنال في 30 يونيو.

ونفى توماس بارتي الاتهامات، قبل مثُوله أمام محكمة وستمنستر في لندن غدا الثلاثاء 5 أغسطس.

ومن جانب آخر، أفادت التقارير أن بارتي خضع للفحص الطبي في نادي فياريال، ومن المقرر أن ينضم إلى النادي الإسباني في صفقة لمدة عامين (وفقا لموقع "ذا أثليتيك").

وبعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإسباني الموسم الماضي، سيشارك فياريال في دوري أبطال أوروبا في موسم 2025-2026.

وأمضى بارتي خمسة مواسم في ملعب الإمارات، بعد أن لعب في الدوري الإسباني الممتاز مع أتلتيكو مدريد قبل انضمامه إلى أرسنال، حيث شارك في 167 مباراة تحت قيادة ميكيل أرتيتا.