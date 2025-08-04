فان دايك في رسالة مؤثرة: نكرم ذكرى ديوجو جوتا كل يوم وعائلته أولويتنا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن حزنه العميق لفقدان زميله السابق ديوجو جوتا، مؤكدًا التزام الفريق بتكريم ذكراه والاستمرار في دعم عائلته.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قال فان دايك: "أولًا، أرحب بالجميع من جديد، لقد مضى وقت طويل، لكن العودة إلى اللعب في أنفيلد دائمًا شرف لا نستهين به أبدًا".

وتحدث القائد الهولندي بنبرة مؤثرة عن المأساة التي ألمّت بالفريق، قائلاً: "لقد كان وقتًا عصيبًا للغاية، خصوصًا لعائلة ديوجو، لزوجته روت وأطفاله، ولشقيقه أندريه هم أولويتنا القصوى، ولا يمكننا تخيل حجم الألم الذي يعيشونه".

وأضاف: "ما زال الأمر يبدو غريبًا وصعب التصديق، لكننا نحاول كفريق أن نتعامل مع الوضع بأفضل طريقة ممكنة، نمنح بعضنا البعض الدعم، ونسعى لتجاوز هذه اللحظة القاسية بروح واحدة".

وأكد فان دايك أن ذكرى جوتا ستظل خالدة داخل النادي، قائلاً: "لن ننساه أبدًا، نحاول تكريمه يوميًا، ليس فقط من خلال كرة القدم، بل أيضًا من خلال الحفاظ على إرثه وروحه في كل ما نقوم به".

وشدد: "الأهم الآن هو رعاية عائلته، والوقوف بجانبهم بكل الطرق الممكنة، من الصعب استيعاب حجم الفقد، لكننا سنبقى قريبين منهم، وسنواصل دعمهم على المدى الطويل، لأن هذا هو أقل ما يستحقه ديوجو".

واختتم حديثه: "تكريم إرثه لا يجب أن يكون لحظيًا أو محدودًا بزمن، بل علينا أن نواصل ذلك لأطول فترة ممكنة، لأن ديوجو يستحق أن يُخلد في تاريخ هذا النادي".