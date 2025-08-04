بعد اعلان رحيله عن توتنهام.. سون يتفق مع فريقه الجديد بهذا الراتب

كتب- محمد عبدالهادي:

توصل النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين إلى اتفاق شفهي للانضمام إلى صفوف نادي لوس أنجلوس الأميركي، في خطوة مفاجئة نحو نهاية مسيرته الأوروبية.

وأعلن سون منذ أيام رحيله رسميًا عن صفوف توتنهام بعد مسيرة امتدت لـ10 سنوات، وشهدت مباراة توتنهام الودية الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد الظهور الأخير للاعب بمقيص السبيرز.

ونقل الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الاثنين، أن سون يستعد لتوقيع العقود الرسمية مع النادي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 15 مليون يورو.

وانضم سون إلى توتنهام في عام 2015 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، وخاض منذ ذلك الحين 454 مباراة بقميص السبيرز، سجل خلالها 173 هدفاً وقدم 101 تمريرة حاسمة.