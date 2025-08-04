موعد مباراتي ليفربول الوديتين أمام أتليتك بيلباو الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد فريق ليفربول، بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، لإنهاء فترته التحضيرية للموسم الجديد المرتقب 2025/26، حيث سيخوض مباراتين وديتين مساء يوم الإثنين.

ومن المقرر أن يخوض فريق ليفربول مباراتين الليلة أمام أتلتيك بلباو على ملعب "الأنفيلد" في موعدين مختلفين، كما هو الحال في الفترات الاستعدادية.

كان ليفربول قد فاز على بريستون بثلاثة أهداف مقابل هدف وديًا، قبل أن ينتصر بخماسية نظيفة ضد ستوك سيتي خلف الأبواب المغلقة، ثم خسر من ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وانتصر ليفربول على فريق يوكوهاما الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوم الأربعاء الماضي.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو الودية اليوم

تُقام المباراة الودية الأولى بين الفريقين في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على أن تنطلق الثانية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.