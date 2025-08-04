موعد مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو الودية

القاهرة - مصراوي

يواجه فريق ليفربول نظيره أتلتيك بلباو الإسباني، اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان ليفربول قد فاز في آخر مبارياته الودية أمام يوكوهاما الياباني بنتيجة 3-1، في لقاء أُقيم باليابان، فيما خسر أمام ميلان الإيطالي بنتيجة 4-2 في مباراة سابقة.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة وديًا، قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 15 أغسطس الجاري.