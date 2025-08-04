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تكريم خاص لديوجو جوتا خلال مباراة بورتو وأتليتكو مدريد

02:55 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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    نونيز يحتفل على طريقة جوتا (2)
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    جاكبو يحتفل على طريقة جوتا
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    وقف لاعبو ليفربول على أرض الملعب في ديبديل واستمعوا إلى هتافات المشجعين لجوتا (1)
  • عرض 15 صورة
    جدارية لديوجو جوتا بالقرب من ملعب ليفربول (4)
  • عرض 15 صورة
    جدارية لديوجو جوتا بالقرب من ملعب ليفربول (1)
  • عرض 15 صورة
    نونيز يحتفل على طريقة جوتا (3)
  • عرض 15 صورة
    نونيز يحتفل على طريقة جوتا (1)
  • عرض 15 صورة
    وقف لاعبو ليفربول على أرض الملعب في ديبديل واستمعوا إلى هتافات المشجعين لجوتا (3)
  • عرض 15 صورة
    نونيز يبكي بعد وفاة جوتا
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    ديوجو جوتا (1)
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    ديوجو جوتا (10)
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    ديوجو جوتا (3)
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    ديوجو جوتا
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كتب - يوسف محمد:

لا يزال النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، حاضرا في أذهان كافة عشاق كرة القدم حول العالم، هو ما ظهر خلال المباراة الودية بين أتلتيكو مدريد أمام بورتو البرتغالي أمس الإثنين.

وشهدت مباراة بورتو البرتغالي أمام أتليتكو مدريد الإسباني التي أقيمت أمس على ملعب "دراجاو"، تكريما خاصا للنجم البرتغالي الراحل وشقيقه أندريا.

وكان جوتا رحل عن عالمنا، يوم الخميس الموافق 3 يوليو الماضي، بعمر 28 عاما رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا، عقب تعرض سيارتهما، للانفجار في أحد الإطارات مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

وحرص لاعبو بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد، على الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة، ثم عرض فيديو مؤثر يوضح مسيرة الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريا سيلفا.

وبحلول الدقيقة 20، قامت كل الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة، بتقديم تحية خاصة للراحل في إشارة إلى الرقم الذي كان يرتديه جوتا مع ليفربول.

ويذكر أن الراحل ديوجو جوتا، سبق له اللعب بقميص بورتو البرتغالي وكذلك لعب ضمن صفوف أتليتكو مدريد أيضًا، خلال الفترة من يونيو 2016 حتى يناير 2018.

والجدير بالذكر أن مباراة بورتو أمام أتليتكو مدريد، انتهت لصالح الفريق البرتغالي بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب فيكتور فورهولدت.

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