النادي في أزمة.. النفطي يكشف تفاصيل محادثته مع حمزة المثلوثي

كتب- نهى خورشيد:

كشف عبد الكريم النفطي، عضو اللجنة الفنية السابق في نادي الصفاقسي التونسي، عن رغبة حمزة المثلوثي بعد رحيله عن صفوف الزمالك عقب نهاية الموسم الماضي.

وقال النفطي في تصريحات تلفزيونية: "تحدثت مع المثلوثي منذ نحو شهر، ورغبته واضحة في السير على خطى علي معلول والعودة للصفاقسي، لكن الأزمة المالية التي يمر بها النادي تجعل الأمر صعباً في ظل ارتفاع قيمة العقود في مصر".

وعن تواجد الثنائي معلول والمثلوثي معاً في الصفاقسي أشار: " يمكن أن يساهموا في استعادة الروح داخل النادي