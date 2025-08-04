كتب- نهى خورشيد:

تحدث عبد الكريم النفطي، عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الصفاقسي التونسي عن عودة علي معلول إلى صفوفه فريقه السابقة، بعد انتهاء مشواره مع القلعة الحمراء.

وقال النفطي، في تصريحاته تلفزيونية: "علي معلول ابن نادي الصفاقسي، والباب مفتوح له في أي وقت، هو لاعب كبير وأسطورة حقيقية، وندرك جيداً ما قدمه مع النادي الأهلي طوال السنوات الماضية".

وأضاف: "عودة علي معلول للصفاقسي تُعد إضافة قوية للفريق، ليس فقط على المستوى الفني بل أيضاً لدوره المهم داخل غرفة الملابس وبين اللاعبين، لكن من الواضح أنه تأثر نفسياً بعد مغادرته للأهلي".

وتابع: "تحدثت مع معلول، وأكد لي أنه سعيد للغاية بالعودة، وكان يحلم بالرجوع لناديه الأصلي منذ فترة، هو يملك رغبة حقيقية في إعادة الإنجازات للفريق، ويخطط لأن يكون ضمن المنظومة داخل النادي حتى عام 2028".

واختتم النفطي تصريحاته: "معلول يطمح كذلك لاستعادة مستواه المعهود مع منتخب تونس، والعودة من جديد للتألق على الساحة الدولية".