مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

دايجـو

- -
14:00

برشلونة

مباريات ودية -أندية

اشبيلية

- -
22:00

القادسية

مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
19:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

كان يحلم بالرجوع.. النفطي يتحدث عن عودة علي معلول للنادي

02:38 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    علي معلول 2
  • عرض 15 صورة
    تقديم علي معلول (6)
  • عرض 15 صورة
    تقديم علي معلول (1)
  • عرض 15 صورة
    تقديم علي معلول (7)
  • عرض 15 صورة
    تقديم علي معلول (5)
  • عرض 15 صورة
    تقديم علي معلول (4)
  • عرض 15 صورة
    تقديم علي معلول (2)
  • عرض 15 صورة
    تقديم علي معلول (3)
  • عرض 15 صورة
    تقديم معلول مع الصفاقسي
  • عرض 15 صورة
    معلول
  • عرض 15 صورة
    علي معلول
  • عرض 15 صورة
    علي معلول (6)
  • عرض 15 صورة
    علي معلول (2)
  • عرض 15 صورة
    علي معلول (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

تحدث عبد الكريم النفطي، عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الصفاقسي التونسي عن عودة علي معلول إلى صفوفه فريقه السابقة، بعد انتهاء مشواره مع القلعة الحمراء.

وقال النفطي، في تصريحاته تلفزيونية: "علي معلول ابن نادي الصفاقسي، والباب مفتوح له في أي وقت، هو لاعب كبير وأسطورة حقيقية، وندرك جيداً ما قدمه مع النادي الأهلي طوال السنوات الماضية".

وأضاف: "عودة علي معلول للصفاقسي تُعد إضافة قوية للفريق، ليس فقط على المستوى الفني بل أيضاً لدوره المهم داخل غرفة الملابس وبين اللاعبين، لكن من الواضح أنه تأثر نفسياً بعد مغادرته للأهلي".

وتابع: "تحدثت مع معلول، وأكد لي أنه سعيد للغاية بالعودة، وكان يحلم بالرجوع لناديه الأصلي منذ فترة، هو يملك رغبة حقيقية في إعادة الإنجازات للفريق، ويخطط لأن يكون ضمن المنظومة داخل النادي حتى عام 2028".

واختتم النفطي تصريحاته: "معلول يطمح كذلك لاستعادة مستواه المعهود مع منتخب تونس، والعودة من جديد للتألق على الساحة الدولية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي معلول الصفاقسي التونسي عبد الكريم النفطي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة