"خناقة وهدف".. البلايلي يمنح الترجي لقباً جديداً قبل بداية الموسم

كتبت - نهى خورشيد

توج الفريق الكروي بنادي الترجي الرياضي بلقب كأس السوبر التونسي، بعد فوز صعب ومثير على حساب الملعب التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب حمادي العقربي في رادس، ليبدأ الفريق موسمه الجديد بحصد لقب.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول عن طريق النجم الجزائري يوسف البلايلي، الذي ترجم ركلة جزاء احتسبها الحكم حسام بولعراس إثر لمسة يد على مدافع الملعب التونسي مروان الصحراوي.

وشهدت المباراة أيضاً مشادة كلامية بين البلايلي وحكم اللقاء بعد تنفيذه ركلة الجزاء.

ورغم تحسن أداء الملعب التونسي في الشوط الثاني ومحاولاته للعودة في النتيجة، إلا أن الترجي نجح في الحفاظ على التقدم، لينتهي اللقاء بهدف دون رد.

وبهذا الانتصار، يُكمل الترجي ثلاثيته المحلية بقيادة مدربه ماهر الكنزاري، بعد أن تُوج بلقبي الدوري التونسي وكأس تونس في الموسم الماضي.