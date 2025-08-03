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العثور على جثة لاعبة كرة طائرة في حمام سباحة (صور)

06:55 م الأحد 03 أغسطس 2025
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    سيمونا سينا لاعبة كرة طائرة إيطالية (2)
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    سيمونا سينا لاعبة كرة طائرة إيطالية (1)
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    سيمونا سينا لاعبة كرة طائرة إيطالية (1)
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عُثر على جثة لاعبة كرة طائرة في حمام سباحة، أثناء إقامة حفل تخرج مع أصدقائها في فيلا واقعة بإيطاليا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإسبانية أنه تم العثور على الإيطالية سيمونا سينا صاحبة الـ20 عاما، غارقة في مسبح بمدينة باغيريا.

وتواجدت سيمونا في حفل تخرج أصدقائها في منزل مستأجر، حيث حضر الحفل نحو 80 شابًا وفتاة وسط كميات كبيرة من الكحول.

وذكرت التقارير أن المشاركين في الحفلة أبلغوا خدمات الطوارئ بعد العثور على جثة سينا هامدة في حمام السباحة.

لكن الغموض ازداد حول وفاتها بعد أن قال محامي الأسرة الجنائي جابرييل جيامبروني إن الأحداث التي وقعت في الحفل بدت غريبة.

وقال: "لم ير أحد أو يسمع أي شيء، ومع ذلك كان البعض لا يزال مبللا، وهي علامة على أنهم خرجوا للتو من المسبح، كيف من الممكن أنهم لم يلاحظوا شيئا؟".

كما عثرت الجهات التحقيقية على آثار دماء في مكان الحادث، ويجري التحقيق حاليا في الحادث.

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سيمونا سينا جثة لاعبة كرة طائرة ذا صن كرة طائرة
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