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بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. عدي الدباغ يثير الجدل بصورة جديدة

06:22 م الأحد 03 أغسطس 2025

عدي الدباغ

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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ حالة من الجدل، بعدما ارتبط اسمه مؤخرًا بالانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت عدة تقارير أن اللاعب أنهى كافة التفاصيل مع الزمالك، ومن المنتظر وصوله إلى القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي.

ورغم كل التأكيدات، فاجأ الدباغ المتابعين على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" بنشر صورة عبر خاصية "ستوري" أشار فيها إلى أنه لا يزال متواجدًا في بلجيكا، حيث وضع "اللوكيشن" الحالي هناك، وهو ما أعاد فتح باب الشكوك حول مصير الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أكد فيه مصدر لمصراوي أن الزمالك اتفق مع اللاعب على كل البنود، وأنه بصدد الحضور للقاهرة مساء اليوم للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

جدير بالذكر أن عدي الدباغ يُعد من أبرز اللاعبين الفلسطينيين المحترفين في أوروبا، حيث يتصدر ترتيب الهدافين التاريخين للفدائيين.

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عدي الدباغ
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